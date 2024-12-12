ERR: Эстония получит от ЕС €19,4 млн для усиления контроля на границе с РФ

Еврокомиссия (ЕК) решила предоставить Эстонии €19,4 млн для усиления контроля на границе с Россией, передает портал национального гостелерадио ERR.

По его данным, средства направят на обновление оборудования для электронного мониторинга, улучшение телекоммуникационных систем и внедрение мобильных средств обнаружения и предотвращения атак дронов.

Отмечается, что, кроме Эстонии, такую финансовую поддержку от ЕК получат также Польша (€52 млн), Финляндия (€50 млн), Латвия (€17 млн), Норвегия (€16,4 млн) и Литва (€15,4 млн).

Как заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, с помощью финансирования от ЕК Таллин сможет внедрить передовые технологии для усиления защиты собственной границы и обеспечения безопасности всей Шенгенской зоны.

Ранее сообщалось, что компания Frankenburg Technologies из Эстонии планирует в 2025 году начать испытания своих новых зенитных ракет на территории Украины.