ERR: Эстония получит от ЕС €19,4 млн для усиления контроля на границе с РФ
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Еврокомиссия (ЕК) решила предоставить Эстонии €19,4 млн для усиления контроля на границе с Россией, передает портал национального гостелерадио ERR.
По его данным, средства направят на обновление оборудования для электронного мониторинга, улучшение телекоммуникационных систем и внедрение мобильных средств обнаружения и предотвращения атак дронов.
Отмечается, что, кроме Эстонии, такую финансовую поддержку от ЕК получат также Польша (€52 млн), Финляндия (€50 млн), Латвия (€17 млн), Норвегия (€16,4 млн) и Литва (€15,4 млн).
Как заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, с помощью финансирования от ЕК Таллин сможет внедрить передовые технологии для усиления защиты собственной границы и обеспечения безопасности всей Шенгенской зоны.
Ранее сообщалось, что компания Frankenburg Technologies из Эстонии планирует в 2025 году начать испытания своих новых зенитных ракет на территории Украины.