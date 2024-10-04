В автомобиле работника Запорожской АЭС сдетонировало взрывное устройство
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В автомобиле работника Запорожской атомной электростанции сдетонировало взрывное устройство, в результате чего мужчина погиб, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«4 октября 2024 года под машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС, припаркованную у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре, было установлено самодельное взрывное устройство», — говорится в заявлении.
Взрыв произошел в момент, когда мужчина садился в свой автомобиль. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
По информации официального телеграм-канала Запорожской АЭС, погибшим оказался Андрей Короткий, который ранее занимал пост председателя совета депутатов Энергодара.
Ранее сообщалось, что в Орловской области введен режим ракетной опасности.