По данным агентства, соответствующее заявление президент сделал на встрече в Кремле с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Российский лидер уверен, что со временем инициатива Евросоюза приведет к росту цен на продукты питания в странах, представляющих организацию.

«С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства — это полная глупость, на самом деле», — заметил президент РФ.

Российский лидер рассказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди лично обращался к нему с просьбой увеличить поставки удобрений в республику. Андрей Гурьев отметил, что поставки минеральных удобрений в Индию уже выросли в четыре раза. Отрасль смогла адаптироваться под новые запросы рынка. В частности, было отгружено 1 млн 200 тыс. тонн удобрений. Президент поблагодарил за исполнение просьбы коллеги из Индии.

По информации издания, рынок ЕС на треть зависит от поставок российского сырья. Несмотря на данный факт, Европейский союз ввел значительные пошлины на российские удобрения. РАПУ спрогнозировал ориентировочные потери фермеров в регионе.

Ранее сообщалось, что новая администрация США так и не восстановила каналы расчета с РФ по оплате агроэкспорта.