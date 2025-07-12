Несмотря на активные переговоры и консультации с участием ООН, США продолжают блокировать создание платежного механизма для расчетов по поставкам российской сельхозпродукции и удобрений. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Константин Вершинин.

По его словам, новая администрация Соединенных Штатов так и не изменила свою позицию по этому ключевому вопросу, который мог бы стать прорывом в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

«Заинтересованные структуры, в том числе банковские, говорят, им, тем не менее, нужен зеленый свет, то есть согласие со стороны Вашингтона. До сих пор его нет», — сказал Вершинин.

Замглавы МИД России подчеркнул, что восстановление соответствующих каналов обсуждалось в течение нескольких месяцев. Его должны были наладить между Россельхозбанком и финансовыми институтами США или Швейцарии.

В 2023 году уже существовал рабочий механизм расчетов через J.P. Morgan, утвержденный в рамках стамбульских договоренностей, но американская сторона отказалась от его продления. Новые предложения о создании аналогичной схемы также натолкнулись на сопротивление США.

Ранее американский судья Эндрю Наполитано признал, что Россия не откажется от новых территорий.