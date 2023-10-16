Президент Палестины выразил соболезнование из-за гибели россиян в Газе
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Президент России Владимир Путин вечером, 16 октября, провел переговоры с лидерами восточных стран – Сирии, Ирана, Палестины и Египта, сообщается на сайте президента. В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас также обратился к президенту РФ, пишет агентство «WAFA».
Лидер Махмуд Аббас выразил соболезнования президенту Владимиру Путину из-за того, что во время вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем погибли россияне.
Лидер Махмуд Аббас также выразил благодарность президенту Владимиру Путину за уважение к палестинскому народу.