Средняя номинальная заработная плата в России за год увеличилась на 10 148 рублей. Согласно данным Росстата, в августе 2025 года данный показатель составлял 92 866 рублей, а в августе 2026-го достиг 103 014 рублей.

Максимальный уровень средней зарплаты в 2026 году был отмечен в июне — 114 743 рубля.

Ранее сообщалось, что для ощущения счастья россиянам в среднем необходимо получать 273 тыс. рублей в месяц. По результатам опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, наибольшая сумма для комфортной жизни требуется гражданам с доходом от 150 тыс. рублей в месяц.

Данная категория респондентов хотела бы получать более 300 тыс. рублей ежемесячно. Среди возрастных групп наиболее высокие запросы у россиян от 45 лет — для счастья им необходима зарплата 285 тыс. рублей. В то же время лицам до 34 лет было бы достаточно 233 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось о том, сколько денег требуется гражданам для счастья в 2026 году.