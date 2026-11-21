Пенсионеры, достигшие 80 лет, и граждане с инвалидностью I группы получат надбавку к пенсии в декабре. Выплата начисляется автоматически, без подачи заявления, сообщила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

«Граждане, достигшие 80 лет, а также те, кому только установлена инвалидность I группы, получат к пенсии надбавку на уход. В 2026 году она составляет чуть более 1400 рублей, и, кстати, она не по заявительному принципу, а начисляется автоматически», — заявила она.

По словам депутата, обязательства по повышениям на 2026 год уже исполнены. Новых дополнительных индексаций до конца года не предусмотрено. Исключение — увеличение выплаты при достижении 80 лет или оформлении I группы инвалидности.

Кавшар отметила, что распространенные в СМИ сообщения о дополнительных повышениях до конца года являются неверной трактовкой и могут вводить в заблуждение. Она выразила надежду, что это не станет базой для работы мошенников.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсий.