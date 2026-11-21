«Вы очень грубый человек». Трамп отказался отвечать журналистке NBC на пресс-конференции
Трамп резко ответил журналистке NBC на попытку задать вопрос
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Марина Романова/Сгенерировано нейросетью]
Президент США Дональд Трамп вступил в резкую перепалку с корреспондентом телеканала NBC во время пресс-конференции в Белом доме. Американский лидер отреагировал на попытку представительницы СМИ задать вопрос, когда его выступление уже подходило к концу.
Журналистка начала выкрикивать вопрос из зала, пытаясь привлечь внимание главы государства. В ответ Трамп заявил, что не намерен с ней разговаривать.
«Вы очень грубый человек, я с вами не разговариваю. Вы не должны сидеть в первом ряду, вы должны сидеть на последнем», — сказал американский президент.
Инцидент произошел в пятницу. Согласно данным агентства, Трамп уже завершал свое выступление, когда корреспондент NBC предприняла попытку задать вопрос без приглашения.
Ранее сообщалось о том, что в Госдуме не оставили без ответа реакцию Европы на слова Трампа о дружбе с Путиным.