Президент США Дональд Трамп вступил в резкую перепалку с корреспондентом телеканала NBC во время пресс-конференции в Белом доме. Американский лидер отреагировал на попытку представительницы СМИ задать вопрос, когда его выступление уже подходило к концу.

Журналистка начала выкрикивать вопрос из зала, пытаясь привлечь внимание главы государства. В ответ Трамп заявил, что не намерен с ней разговаривать.

«Вы очень грубый человек, я с вами не разговариваю. Вы не должны сидеть в первом ряду, вы должны сидеть на последнем», — сказал американский президент.

Инцидент произошел в пятницу. Согласно данным агентства, Трамп уже завершал свое выступление, когда корреспондент NBC предприняла попытку задать вопрос без приглашения.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме не оставили без ответа реакцию Европы на слова Трампа о дружбе с Путиным.