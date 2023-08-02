Президент Польши внес правки в законопроект о влиянии России на безопасность страны

Анджей Дуда поставил перед новосозданной комиссией задачу: проанализировать, как Россия в период с 2007 по 2022 годы влияла на внутреннюю безопасность Польши. Не было ли зафиксировано незаконного вторжения в политическую деятельность страны. Закон о создании такой комиссии был введен 5 июня, но сразу вызвал критику внутри страны и на международном уровне. В связи с этим президент Дуда заявил, что правительство рассмотрит те пункты, которые вызвали критику общественности. После проделанной работы в законопроект внесли изменения.