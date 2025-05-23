Президент поручил предоставлять льготную ипотеку семьям участников СВО

В документе указано, что перечень поручений был составлен по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни», которое состоялось 15 апреля. В поручении предложено в рамках льготной ипотечной программы предоставить возможность совершать сделки семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 14 лет. На ипотечный жилищный кредит также могут рассчитывать семьи, члены которых выполняют боевые задачи в зоне СВО.

В поручении говорится о важности установления моратория на изменение требований к строительству объектов социальной инфраструктуры сроком до пяти лет. Цель — не допустить рост стоимости строительства. Кроме того, президент предложил рассмотреть способы помощи семьям, у которых несколько детей.

Поручения предстоит выполнить до 15 июня. Контролировать выполнение будут ответственные лица.

СМИ напоминают, что срок действия оформления сделок по ипотеке должен был завершиться 1 июля 2024 года. Президент продлил его. Программа позволяет гражданам воспользоваться при оформлении ипотеки более низкой ставкой. С лета прошлого года льготная ипотека стала доступной для семей, которые воспитывают ребенка в возрасте до семи лет или если есть справка об инвалидности ребенка.

Ранее Путин озадачил главу Минсельхоза вопросом о стабилизации цен на овощи.