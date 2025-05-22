Путин озадачил главу Минсельхоза вопросом о стабилизации цен на овощи

Президент РФ Владимир Путин задал вопрос министру сельского хозяйства Оксане Лут, может ли страна надеяться на стабилизацию стоимости продукции сельского хозяйства. Та дала главе государства развернутый ответ. Об этом сообщило РИА Новости.

Путин провел по видеосвязи заседание правительства. Он спросил у Лут, стоит ли рассчитывать на то, что цены на продукцию сельского хозяйства стабилизируются. Та развернуто доложила ему об обстановке. По ее данным, одни продукты сейчас дорожают, другие дешевеют. Особенно сложной сейчас является ситуация с картофелем и овощами. Во многом это происходит из-за невысокого урожая прошлого года.

«Мы собрали меньше урожая картофеля на 1,3 миллиона тонн. Поскольку очень много участников на рынке, нет крупных компаний в картофелеводстве или в овощеводстве, то это вопрос спроса и предложения», — указала она.

Министр добавила, что уже в конце июня появится первый урожай как картофеля, так и овощей. Тогда цены на эту продукцию поползут вниз. При этом запланировано увеличение площадей, засеянных картофелем.

Ранее Путин пообещал, что российская армия будет отвечать на атаки ВСУ российских регионов. Он заявил это в разговоре с раненым руководителем района из Курской области. Волобуев получил ранение по итогам удара украинского дрона, и Путин дал обещание, что подобные нападения не будут обходиться Украине без последствий.