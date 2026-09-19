Медвежий переполох в Хакасии: за ночь камеры насчитали сразу десять зверей

За одну ночь камеры в Абазе зафиксировали десять медведей, два животных были уничтожены из-за угрозы для жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя Хакасии Дмитрий Бученик, передает Южный Федеральный.

В городе продолжается дежурство охотников. Специалисты следят за ситуацией из-за вероятности новых выходов диких животных к жилым территориям.

По словам Бученика, особое беспокойство вызывают садоводческие товарищества. Наиболее сложная ситуация складывается в СНТ «Черемушки». Жителей призвали соблюдать осторожность и временно отказаться от посещения своих участков.

Власти продолжают контролировать обстановку и отслеживать перемещения медведей в районе населенного пункта.

Ранее заместитель председателя правительства России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что проблему выхода медведей к людям необходимо решать не только путем отстрела. По его словам, важными мерами должны стать повышение культуры взаимодействия с природой и ликвидация несанкционированных свалок.