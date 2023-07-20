Президент Путин еще не принял решение об участии на саммите G20 в Индии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время Владимир Путин не принял решение относительно поездки на саммит G20 в Индию, пишет агентство ТАСС .

Саммит запланирован на сентябрь 2023 года. В четверг, 20 июля, официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи выразил надежду, что президент России сможет лично присутствовать на саммите G20, сообщает ТАСС. Подготовка к мероприятию проходит согласно ранее составленному плану. Все участники саммита получили уведомление о его проведении. Лидеры стран подтверждали, что получили приглашения, но пока у Ариндам Багчи нет точных данных, кто будет, а кто не сможет присутствовать.

Ариндам Багчи отметил, что в Индии рады каждому члену саммита и с нетерпением ждут его начала. Агентство ТАСС отправило запрос к пресс-секретарю президента РФ об участии Владимира Путина. На данный момент президент решение не принял.

Саммит G20 будет проходить 9 и 10 сентября исключительно в очном формате. «Физический саммит», - так назвал мероприятие официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.