Президент Путин поддерживает инициативу создания консультационных центров для родителей

Президент России принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей», пишет агентство « РИА Новости ». Одна из участниц Марина Липатникова рассказала, на какие цели направит деньги, которые она выиграла в нынешнем году в рамках гранта.

«Работа очень важная, в абсолютно правильном направлении. Это поддержка материнства, детства, это демография - очень важно. Конечно, заслуживает поддержки», - отметил президент

Директор ЧУ ДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт» Марина Липатникова отметила важность коммуникации с родителями детей любого возраста. Им необходимо объяснять, как найти общий язык со своими «чадами», как быстро реагировать на конфликтные ситуации и создавать условия, чтобы их не возникало.

Одновременно с этим, есть направление, в котором никто на данный момент практически не работает. Не проводят консультаций для тех пар, кто уже в ожидании малыша и тем более для тех, кто пока просто планирует.

Сумма гранта составляет 100 тысяч рублей. Эти средства Марина Липатникова направит на организацию консультаций для тех, кто только собирается стать родителями и тех, кто уже занимается воспитанием родных или приемных детей. Президент положительно отреагировал на подобную инициативу.