Президент Путин подписал закон о трудовом воспитании учащихся школ

Согласно принятому законопроекту о трудовом воспитании школьников у учащихся будут формировать трудолюбие, вырабатывать понимание важности ответственного отношения к трудовой деятельности с целью получения качественного результата.

Кроме того, предмет «ОБЖ» будет переименован. Дисциплину назовут «Основы безопасности и защиты Родины».Также ранее за достижения в успеваемости выпускники школ получали только золотые медали. Теперь те, кто имеет определенное количество четверок (две отметки «хорошо»), будут получать серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени.

Предполагается, что учащиеся школ будут участвовать в общественно-полезном труде. При выборе сферы деятельности педагоги должны учитывать возраст учеников и физическое состояние. Разрабатывать мероприятия по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ поручено Минпросвещению.