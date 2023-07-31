Президент Путин подписал закон об изменениях в работе новостных агрегаторов в РФ

В понедельник, 31 июля, на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали документ , подписанный президентом Владимиром Путиным, об изменениях в законодательстве относительно распределения долей в капитале новостных агрегаторов в РФ. Так, более 50% акций должно принадлежать гражданину РФ, у которого нет двойного гражданства.

Президент России подписал документ, который регулирует, кому принадлежат российские новостные агрегаторы. Изменения были внесены с целью предоставления жителям правдивой информации без угрозы нарушения гражданского порядка. У владельцев есть шесть месяцев с момента вступления в силу правки, чтобы привести в порядок все документы.

Если агрегатор не выполнит поставленное требование, то будет заблокирован доступ российской аудитории к порталу. Как только новостной агрегатор начнет работу в правовом поле, ограничения снимут. Если какой-либо источник опубликует способы, как обходить подобные блокировки, его внесут в определенный реестр. В данном списке собраны те ресурсы, которые публикуют запрещенную на РФ информацию. Еще одно требование – обязательное использование хостинг-провайдеров.

Новостными агрегаторами может владеть юридическое лицо, которое зарегистрировано на территории РФ, или физическое лицо, которое имеет исключительно российское гражданство. Большая часть акций должна принадлежать гражданину РФ.