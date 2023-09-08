Президент Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

Президент России Владимир Путин в пятницу, 8 сентября, в рамках рабочего визита в Нижегородской области посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, пишет агентство « РИА Новости ».

В ходе визита президент России посетил службу. Владимир Путин подарил монастырю икону Божией Матери, которая была написана в XVII веке. Президенту также вручили презент - сухарики в чугунке и небольшую икону. В монастыре представлена экспозиция о жизни и деятельности патриархов Московских и всея Руси.

В ходе службы президент рассказал, кто проводил обряд его крещения.

«Его отец меня крестил», - рассказал Владимир Путин

Владимир Путин также рассказал, что на Украине критическая ситуация. Власти целенаправленно разрушают храмы и препятствуют людям веровать в свою религию.

В начале недели рассказали, что рабочая неделя президента России будет особенно насыщенной. Он должен посетить один из регионов России с рабочим визитом, открыть форум, провести переговоры с турецким коллегой по ряду актуальных вопросов и принять участие в едином голосовании. Большую часть из перечня Владимир Путин уже выполнил. Каждое событие подробно освещали СМИ.