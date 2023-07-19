Президент Путин рассказал, как оживить историю

В среду, 19 июля, президент России принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». В ходе мероприятия одна из участниц Дарья Арсеньева подарила Владимиру Путину книгу о Старой Руссе. Глава страны дискуссировал с Дарьей относительно оживления истории при помощи берестяных грамот, пишет агентство «РИА Новости».

Дарья Арсеньева - ученица старорусской гимназии, которая не раз становилась победительницей различных научных конкурсов. Это позволило девочке исполнить мечту и попасть на «Байконур» в Казахстан, где она лично присутствовала на запуске ракеты «Союз МС-22» и имела возможность пообщаться с легендарными космонавтами. Девочка входила в состав коллегии, миссией которой была передача космонавтам берестяной грамоты.

«История оживает прямо, невероятно», - отметил Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что берестяные грамоты – это удивительная возможность из современности переместиться в далекое прошлое. Они позволяют понять, где располагались какие-либо здания, по каким законам жили люди, что было для них приоритетом. Грамоты помогают оживить историю.