Президент Путин рассказал, как вопреки санкциям удается помогать странам Африки

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как проходят переговоры по поставкам зерна в страны Африки, пишет агентство ТАСС.

Президент Владимир Путин напомнил, что на форуме «Россия - Африка» заявил о том, что Россия в рамках гуманитарной миссии готова передать шести странам Африки зерно. Доставка зерна также будет проходить бесплатно. В связи с тем, что два года подряд был зафиксирован рекордный урожай, Россия может выделить по 25 – 50 тысяч тонн зерна. С лидерами шести стран переговоры проходят и уже находятся на финальной стадии.

Президент Владимир Путин отметил, что Россия всегда будет надежным партнером стран Африки. Осуществлять доставку зерна достаточно сложно в условиях, когда Запад ввел незаконные санкции. Но Россия выполнит все обязательства, о которых ранее заявляла.

«Мы все это делаем вопреки препятствиям, которые нам чинят, невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции», - рассказал президент Владимир Путин

Президент отметил, что западные санкции усложняют ряд процессов по таким причинам: возникают сложности с проведением платежей, усложняется процесс страхования продукции, нарушается транспортная логистика. Но даже в таких условиях страна готова помогать тем государствам, которые нуждаются в сельскохозяйственной продукции.