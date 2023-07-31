Президент Путин разрешил поставщикам зачислять валютную выручку на зарубежные счета

Согласно дополнению в ранее принятый указ российские поставщики могут получать средства в иностранной валюте и переводить их на свои счета в банках, которые работают не на территории РФ. Ранее поставщики были обязаны переводить полученные от экспортеров деньги исключительно в банковские учреждения РФ, пишет агентство «РИА Новости». Валютную выручку разрешено зачислять на счета без обязательной продажи, как это было принято ранее, пишет агентство «Интерфакс».

Решение было подписано президентом России в понедельник, 31 июля. Правки внесены в указ от 6 февраля.