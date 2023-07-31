Президент Путин выразил благодарность депутатам за активную работу в ходе весенней сессии

Президент России Владимир Путин в понедельник, 31 июля, провел встречу с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, в ходе которой поблагодарил депутатов Государственной Думы за проделанную работу в период весенней сессии и выразил надежду на поиски компромиссов в сложных вопросах.

«Со своей стороны хочу поблагодарить вас, руководство Государственной думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой [весенней] сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны», - отметил президент Путин

Президент России поблагодарил депутатов и лично Вячеслава Володина за то, что на протяжении весенней сессии Государственная Дума принимала законопроекты, которые направлены на развитие экономики и стабильность в сфере внешней политики, пишет ТАСС.

«Я надеюсь, в диалоге с правительством, как это было и до сих пор, будут найдены развязки, приемлемые решения, которые безусловно пойдут, должны пойти и пойдут на благо и развитие России», - Владимир Путин обратился к Вячеславу Володину

Также Владимир Путин выразил надежду, что в новой сессии депутаты смогут и дальше решать даже самые сложные вопросы, находить компромиссы и руководствоваться единым стремлением – работать для улучшения жизни россиян и стабильности всей страны, пишет агентство «РИА Новости». У представителей Госдумы по ряду вопросов есть разногласия и очень важно, что по ключевым моментам депутатам удается найти общее решение. Президент отметил, что всегда ощущает поддержку членом Госдумы.