Президент Путин: Зафиксирован рост заработной платы и ожидается увеличение ВВП

Президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам рассказал о ситуации с показателем ВВП и уровнем безработицы, а также об успешной работе российского бизнеса , пишет агентство « РИА Новости ».

Президент выразил уверенность, что спрогнозированный ранее рост ВВП станет реальностью нынешнего года. Предполагается, что он полностью перекроет снижение показателей прошлого года. Ожидаемый рост составит два процента, пишет ТАСС.

«Если за весь период, за весь 2022 год ВВП сократился на 2,1 процента, то за январь-май текущего года вырос на 0,6 процента, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: по итогам мая - до 5,4 процента», - заявил президент

Глава государства отметил положительную динамику в росте заработных плат. Начиная с 2018 года, они в первый раз выросли в двухактном размере. Уровень безработицы составляет 3,2%. Что касается роста заработной платы, то в апреле он составил десять процентов.

Особое уважение заслуживает российский бизнес. Реальный сектор полностью стабилизировался. Бизнес демонстрирует в работе успешность и тенденцию к дальнейшему развитию.

«Отмечу, что в целом наши компании, бизнес, предприятия работают уверенно, устойчиво. Успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития», - отметил президент России

Владимир Путин также отметил, что многие из задач, которые были поставлены перед правительством в рамках формирования новых подходов к экономической политике, выполнены.