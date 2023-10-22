Президент РФ на немецком языке обратился к жителям Германии. Владимир Путин предупредил, что правительство берет курс на развитие нацизма, сообщает агентство « РИА Новости ».

На церемонии в честь 33-летия объединения Германии СМИ обратили внимание на странный факт. Экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру предоставили место вдали от главы немецкого правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» президент России прокомментировал инцидент.

Владимир Путин напомнил о недавней ситуации, которая произошла в канадском парламенте. Присутствующие в парламенте люди аплодировали нацисту. Его почетно представили как человека, который воевал против русских людей.

«Так вот, я хочу сказать - чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтону Роту - главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», - заявил президент России Владимир Путин

Президент России продублировал сказанное на немецком языке, отметив, что хотел бы привлечь внимание всех жителей Германии. Владимир Путин отметил, что на территории страны проживает много порядочных немцев, которые поймут, о чем именно идет речь.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подвергается частой критике среди немецких политиков из-за того, что он поддерживает действия РФ в зоне СВО. Социал-демократическая партия была намерена исключить Шредера из своих рядов за лояльность по отношению к России.