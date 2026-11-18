Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европа стремительно сдает позиции на мировой арене и превращается в регион третьего мира. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. По его версии, это уже не отдаленный сценарий, а реальность, которую в Европе не хотят признавать. Мема дал понять: если процесс не осознали, это не отменяет самого процесса.

Заявление прозвучало на фоне крупного дипломатического эпизода: президент России Владимир Путин встретился с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС. Лидеры обменялись рукопожатиями и коротко переговорили стоя.

Для Мемы этот фон усиливает тезис: пока Европа теряет вес, ключевые разговоры идут без нее. Политик не привел в публикации дополнительных аргументов или данных, но его оценка бьет по чувствительной точке — месту Европы в новой мировой иерархии.

Вопрос теперь в том, воспримут ли в Брюсселе такие слова как предупреждение или как очередной выпад евроскептика. Для финской партии «Альянс свободы» это часть линии на жесткую критику общеевропейского курса, и Мема использовал трибуну соцсети, чтобы сказать об этом максимально прямо.

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