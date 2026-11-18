Единый расчетный центр Московской области (МосОблЕИРЦ) напомнил жителям алгоритм действий при истечении межповерочного интервала счетчиков воды, чтобы избежать начислений по нормативу. Проверить дату следующей поверки можно в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» во вкладке «Счетчики», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Заказать поверку или замену прибора учета можно в управляющей компании, расчетном центре или сторонней фирме с действующим аттестатом аккредитации. После проверки специалист должен выдать акт и внести данные о счетчике в федеральную государственную информационную систему.

Если услуга оформлена «под ключ», мастер сам передаст сведения в расчетный центр. В остальных случаях клиентам МосОблЕИРЦ нужно загрузить фото акта в личном кабинете или приложении через раздел «Отправить обращение» — «Прибор учета» — «Корректировка данных ПУ».

Обновление статуса прибора в базе занимает около месяца. В этот период передавать показания нужно через вкладку «Отправить обращение» — «Показания приборов учета» — «Показания после поверки».

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