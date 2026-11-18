Школьные психологи в подмосковном наукограде Черноголовка разместили в коридорах необычные интерактивные «зарядники» для эмоциональной разгрузки детей, рассказали REGIONS в образовательном учреждении.

Специалисты запустили общешкольный челлендж, который позволяет ученикам подзарядить не гаджеты, а собственное настроение и уверенность прямо перед звонком на урок. В разных точках здания появились настенные постеры с цветными ладонями — своеобразные тайники с суперсилой. Механика простая: ребенку нужно отыскать картинку, приложить к ней руку, мысленно досчитать до трех и улыбнуться.

Каждый оттенок на постерах отвечает за конкретный эмоциональный ресурс:

Желтый — поднимает настроение и дарит позитив;

Синий — добавляет смелости перед сложной контрольной или ответом у доски;

Оранжевый — помогает включиться в учебу и поверить в свои силы;

Красный — напоминает о важности доброты;

Фиолетовый — акцентирует внимание на заботе о здоровье.

По словам педагогов и психологов, такой игровой формат помогает школьникам быстро переключить внимание, справиться с тревогой и сделать атмосферу в здании более дружелюбной. Кроме того, поиск «станций подзарядки» мотивирует детей активнее двигаться на переменах и чаще общаться друг с другом в позитивном ключе.