В школе Черноголовки научились сбрасывать стресс детей за 3 секунды
Фото: [Психологическая служба черноголовской школы]
Школьные психологи в подмосковном наукограде Черноголовка разместили в коридорах необычные интерактивные «зарядники» для эмоциональной разгрузки детей, рассказали REGIONS в образовательном учреждении.
Специалисты запустили общешкольный челлендж, который позволяет ученикам подзарядить не гаджеты, а собственное настроение и уверенность прямо перед звонком на урок. В разных точках здания появились настенные постеры с цветными ладонями — своеобразные тайники с суперсилой. Механика простая: ребенку нужно отыскать картинку, приложить к ней руку, мысленно досчитать до трех и улыбнуться.
Каждый оттенок на постерах отвечает за конкретный эмоциональный ресурс:
- Желтый — поднимает настроение и дарит позитив;
- Синий — добавляет смелости перед сложной контрольной или ответом у доски;
- Оранжевый — помогает включиться в учебу и поверить в свои силы;
- Красный — напоминает о важности доброты;
- Фиолетовый — акцентирует внимание на заботе о здоровье.
По словам педагогов и психологов, такой игровой формат помогает школьникам быстро переключить внимание, справиться с тревогой и сделать атмосферу в здании более дружелюбной. Кроме того, поиск «станций подзарядки» мотивирует детей активнее двигаться на переменах и чаще общаться друг с другом в позитивном ключе.