Ядерный чемоданчик президента России Владимира Путина доставили в китайский город Шэньчжэнь, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Видеозапись с этим специальным терминалом опубликовал в своем Telegram-канале журналист и депутат Государственной думы Евгений Попов.

На полях международного форума парламентарий заметил адъютанта главы государства, державшего в руках характерный черный дипломат. Журналист обратился к сопровождающему российского лидера с вопросом о том, является ли этот кейс тем самым ядерным чемоданчиком президента. В ответ на это сотрудник с улыбкой подтвердил, что устройство действительно является им.

Владимир Путин прибыл в Китай для участия в мероприятиях саммита АТЭС 17 ноября. Ожидается, что в рамках форума в Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее профайлер раскрыл секрет жестов Путина и Трампа на встрече.