Более 70 старшеклассников приняли участие в шестой конференции «Содружество педагогических классов ГСГУ» в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне. На профильных площадках школьники попробовали себя в роли учителей, сообщает Министерство образования Московской области.

На тематических станциях ученики учились разрешать школьные конфликты, превращать сухие факты в живые рассказы, разрабатывать уроки с народными играми и работать с микроскопами. Параллельно для учителей-наставников провели презентацию электронного пособия по программе «Онлайн-педкласс ГСГУ».

Ректор ГСГУ Жанна Леонова напомнила участникам, что профессия педагога требует большой ответственности и искренней любви к детям.

В ведомстве добавили, что всего в программе педагогических классов при университете участвуют почти 1,4 тыс. учеников из 43 школ в 20 городах Подмосковья, где они заранее изучают основы психологии и педагогики.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания современных профессиональных колледжей.