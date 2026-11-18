Обычная пищевая сода, рассыпанная на диване перед сном, помогает быстро избавиться от въевшихся запахов и лишней влаги в обивке, рассказала изданию REGIONS хозяйка из подмосковного Наро-Фоминска Самира Акаева.

Со временем мягкая мебель работает как губка, накапливая шерсть питомцев, кухонные ароматы и влагу. Ситуация становится еще хуже, если диван придвинут вплотную к холодной стене без доступа воздуха. По наблюдениям Акаевой, мебель может выглядеть вполне опрятной, но неприятный запах все равно прячется глубоко в ткани и наполнителе. При этом резкий аромат сырости часто сигнализирует о появлении плесени, с которой поверхностная уборка уже не справится.

Чтобы освежить обивку за ночь, хозяйка советует действовать по простой схеме:

сначала тщательно пройтись пылесосом по всем складкам, швам и стыкам между подушками;

затем распределить по сухой ткани тонкий слой пищевой соды и оставить ее на несколько часов или до утра;

после пробуждения тщательно собрать порошок пылесосом со специальной мебельной насадкой.

Как отметила жительница Наро-Фоминска, перебарщивать с количеством средства не стоит — тонкого слоя вполне достаточно, главное потом хорошо очистить поверхность. Порошок работает как абсорбент: он вытягивает часть влаги и летучих соединений, а благодаря слабощелочной среде нейтрализует кислые продукты распада органики, делая воздух в комнате заметно свежее.

В качестве дополнительного средства для борьбы со специфическими запахами Акаева иногда применяет слабый раствор столового уксуса, разведенного водой в пропорции один к одному. Эту смесь она слегка распыляет на обивку, избегая сильного намокания, чтобы влага не ушла вглубь наполнителя. Хозяйка предупреждает, что перед такой обработкой состав нужно обязательно протестировать на скрытом участке ткани, иначе деликатный материал может полинять или пойти разводами. Резкий уксусный аромат после процедуры быстро уходит при обычном проветривании.

Чтобы не доводить мебель до генеральной чистки, эксперт по домашнему уюту рекомендует регулярно стирать съемные чехлы, оставлять зазор между спинкой дивана и стеной для циркуляции воздуха, а также поддерживать влажность в квартире в пределах 40–60%.