С помощью системы искусственного интеллекта с начала года в Подмосковье были выявлены предприятия-нарушители, с них собрали ₽2,6 млрд дополнительной платы за загрязнение сточных вод. Эти средства направляют на ремонт сетей и модернизацию очистных сооружений, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев пояснил, что систему запустили в прошлом году для контроля за юридическими лицами, чьи сбросы превышают нормативы и вредят системе водоотведения. ИИ-агент анализирует данные лабораторных исследований и формирует список потенциальных нарушителей.

Проверка проходит в несколько этапов: специалисты определяют профиль работы компании, выезжают на место, разъясняют правила и отбирают пробы воды для анализа в аккредитованной лаборатории. Дополнительную плату за превышение нормативов предприятию начисляют только по итогам официальной экспертизы.

В ведомстве отметили, что такой контроль помогает предотвращать аварии на очистных сооружениях и защищать реки и водоемы от загрязнения.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.