Открытый фестиваль джиу-джитсу Московской области пройдет 21 и 22 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мелодия» в подмосковной Апрелевке (Наро-Фоминский округ). Соревнования соберут около 650 бойцов в возрасте от 8 лет до ветеранов старше 35 лет, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

По итогам состязаний тренеры сформируют сборную Московской области. Подать заявку на участие можно на сайте турнира до 20 ноября. Откроет соревнования заслуженный мастер спорта России, 11-кратный чемпион мира Роман Лукашевич.

Помимо классических дисциплин неваза (борьба лежа) и файтинг, на фестивале представят новые направления: борьбу без кимоно (ноу-ги), мужской фулл-контакт, дуо-систем, шоу-программы и пара-джитсу. Президент Федерации джиу-джитсу Московской области Дмитрий Иванов отметил, что площадка поможет молодым спортсменам проявить себя, а тренерам — обменяться опытом.

В оба дня поединки будут начинаться в 10:00. В субботу, 21 ноября, торжественное открытие пройдет в 12:00, а медали разыграют в борьбе лежа, ноу-ги и пара-джитсу. В воскресенье, 22 ноября, на татами выйдут участники файтинга, фулл-контакта, парных ката и шоу-программ.

Мероприятие пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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