Неправильно подобранные цвета игрушек на новогодней елке способны перекрыть денежные потоки и притянуть в дом неудачи в наступающем 2027 году, предупредила в беседе REGIONS эзотерик из Серебряных Прудов Мирослава Радова.

По восточному календарю символом будущего года станет Красная Огненная Коза — натура артистичная, своенравная и требующая полной гармонии. Согласно восточной философии, Вода гасит Огонь, поэтому любые холодные и мрачные расцветки в декоре способны буквально «заморозить» финансовый успех и охладить атмосферу в семье.

В черный список для праздничного дерева эксперт внесла сразу несколько популярных оттенков:

Синий, индиго и цвет морской волны. Будучи прямыми противниками огненной стихии, эти цвета провоцируют упадок сил и тормозят поступление денег.

Черный и графитовый. Модный монохром в этот раз принесет лишь тяжелую энергию застоя, меланхолию и домашние конфликты.

Мышиный серый и грязно-болотный. Покровительница года любит эстетику и размах, поэтому тусклые тона заблокируют карьерные перспективы.

Кислотный неон. Резкие искусственные краски вызывают у природного тотема лишь раздражение и тревогу.

Чтобы привлечь в жилище стабильный достаток и защитить близких от проблем, эзотерик советует оформлять дерево в теплой и жизнеутверждающей гамме. Идеальной базой станет родная для тотема красная палитра — от алого до терракотового и рубинового, отвечающая за лидерство и жизненную энергию. Специалист порекомендовала повесить в центре елки минимум три крупных рубиновых шара или тканевых банта, чтобы «активировать зону изобилия» и привлечь выгодные деловые связи.

Усилить денежный поток помогут золотые, янтарные и медовые украшения — колокольчики, шишки и гирлянды, которые символизируют слитки и способствуют крупным покупкам вроде недвижимости. Закрепить успех позволит глубокий зеленый цвет (изумрудный, хвойный или оливковый в бархате и стекле), так как стихия Дерева питает Огонь и помогает капиталу приумножаться. А вместо холодного серебра для баланса лучше использовать мягкие оттенки топленого молока и крема, обещающие семье мир и спокойствие.