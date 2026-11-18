Власти Чехии не намерены разрешать российским спортсменам въезд на территорию страны для участия в международных соревнованиях по хоккею. Об этом в эфире телеканала ČT24 сообщил министр внутренних дел республики Лубомир Метнар.

Глава силового ведомства пояснил, что в государстве действуют правительственные постановления, которые прямо запрещают оформление виз атлетам из России. Таким образом, официальная процедура получения разрешительных документов для приезда на турниры в Чехию для россиян полностью заблокирована.

Кроме того, министр уточнил, что чешская сторона не позволит спортсменам обойти действующие ограничения через соседние европейские государства. По словам Метнара, в арсенале властей республики имеются все необходимые юридические механизмы, позволяющие пресечь въезд россиян в страну даже при наличии у них действующих виз, выданных другими государствами Шенгенской зоны.

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