В Минтрансе Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах вечером 18 ноября
Вечерние пробки в Подмосковье 18 ноября достигли 6 баллов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Загруженность дорог в Подмосковье вечером в среду, 18 ноября, оценивается в 6 баллов. Основные заторы образовались на 12 вылетных магистралях региона, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Затруднения движения зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали автомобилистов сохранять концентрацию за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких перестроений и маневров.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.