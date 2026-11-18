Подмосковная спортсменка Александра Фурдик (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Видное) стала серебряным призером на международных соревнованиях по тяжелой атлетике в рамках Открытого кубка Шанхайской организации сотрудничества, которые стартовали 18 ноября. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в первый соревновательный день турнира в весовой категории до 49 кг. На первом и третьем месте оказались представительницы Узбекистана и Белоруссии.

Участниками состязаний стали более 2 тыс. спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества и приглашенные команды. Они проходят с 11 по 23 ноября в Москве и Московской области по 10 видам спорта. Торжественная церемония открытия состоялась 13 ноября в спортивном комплексе «Чкалов Арена».

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