Президент РФ: Мировую финансовую систему необходимо переформатировать

Президент России Владимир Путин выступил на парламентской конференции Россия - Латинская Америка. В ходе мероприятия спикер высказал мнение о международной финансовой системе, пишет агентство ТАСС .

Президент отметил, что есть страны, которые выполняют второстепенную роль и выплачивают деньги более сильным державам. Получается, что отстаиваются интересы исключительно золотого миллиарда. Такая система выстроена в рамках кредитных и финансовых договоренностей. Кредитные обязательства на развивающихся рынках лидер сравнил с оброком.

Президент уверен, что систему необходимо переформатировать и адаптировать под новые реалии жизни.

«Это какая-то контрибуция. Этого не должно быть. Поэтому мы все вместе, объединяя усилия, должны менять правила и в этой международной сфере», - заявил президент РФ Путин

Владимир Путин также выразил благодарность странам Латинской Америки которые намерены вступить в БРИКС в качестве полноценных партнеров.