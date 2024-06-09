Президент РФ Путин встретится с участниками программы «Время Героев»
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия сообщили график мероприятий, запланированных на следующую рабочую неделю с участием президента РФ Владимира Путина.
В период с 10 по 14 июня президент России Владимир Путин намерен встретиться с участниками программы «Время Героев». О старте нового проекта ранее российский лидер сообщил во время своего послания Федеральному совету. Спикер заявил, что участники спецоперации, как бывшие, так и действующие, — это элита и будущее сильной России. Военным СВО предложено стать участником программы федерального уровня, которая позволит им не только получить важные знания, но и занять должность в правительственных органах федерального, регионального или муниципального уровней.
Кроме того, ожидается проведение таких мероприятий:
- встреча с учеными, которые получили мегагранты;
- заседание совета по науке и образованию;
- награждение лауреатов госпремий и Героям труда.
У президента также запланированы международные контакты.
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