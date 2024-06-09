Президент РФ Путин встретится с участниками программы «Время Героев»

В период с 10 по 14 июня президент России Владимир Путин намерен встретиться с участниками программы «Время Героев». О старте нового проекта ранее российский лидер сообщил во время своего послания Федеральному совету. Спикер заявил, что участники спецоперации, как бывшие, так и действующие, — это элита и будущее сильной России. Военным СВО предложено стать участником программы федерального уровня, которая позволит им не только получить важные знания, но и занять должность в правительственных органах федерального, регионального или муниципального уровней.

Кроме того, ожидается проведение таких мероприятий:

встреча с учеными, которые получили мегагранты;

заседание совета по науке и образованию;

награждение лауреатов госпремий и Героям труда.

У президента также запланированы международные контакты.

Ранее мы сообщали, что в зоне СВО врач спас семерых бойцов спецназа от вражеского БПЛА ценой собственной жизни.