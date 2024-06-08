В зоне СВО врач спас семерых бойцов спецназа от вражеского БПЛА ценой своей жизни

Врач-хирург в зоне спецоперации спас семерых бойцов, закрыв их от дрона ВСУ. О героическом поступке сообщила на полях ПМЭФ председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Ее комментарий передает РИА Новости .

Врач из Кузбасса, военно-полевой хирург, спас семерых бойцов спецназа. По словам Цивилевой, они находились в палатке для раненых, как неожиданно к ним начал подлетать дрон ВСУ. Врач недолго думая закрыл своим телом вход в палатку, чем спас пациентов.

Хирургу выжить не удалось. Анна Цивилева призналась, что этот героический поступок ее особо потряс.

«Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — восхищается Цивилева.

Фонд, который возглавляет Цивилева, работает по направлению увековечивания памяти подобных героев СВО, способных вдохновить других на героические поступки.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации бывший дальнобойщик остановил наступление ВСУ в одиночку.