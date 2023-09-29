Президент РФ рассказал о целях и задачах БРИКС

Россия во время председательства в БРИКС будет делать все необходимое, что мировое сообщество ощущало, что оно является большинством. Речь идет не о количестве населения, а о статусе. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, пишет агентство ТАСС .

Лидер выступил во время парламентской конференции Россия - Латинская Америка. Владимир Путин отметил, что БРИКС не стоит относить к военной организации. Это объединение, в котором каждый участник может предлагать меры, которые позволят поднять экономический и политический уровень организации и каждого представителя.

«Это просто площадка для согласования позиций и выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете, независимости, уважении друг друга», - президент Владимир Путин рассказал о БРИКСе

Каждый участник БРИКС должен учитывать мнение жителей своей страны, настроение избирателей. Альянс заинтересован в том, чтобы позиция Латиноамериканского региона в БРИКС не противоречила внутреннеполитическому развитию.