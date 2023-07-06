Президент России отметил важность поддержки семьям военнослужащих

Президент России провел встречу с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, с которым, в частности, обсудил важность поддержки семей участников СВО, сообщает ТАСС .

«Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям», - заявил Владимир Путин

В свою очередь губернатор Ставрополья рассказал, что регион выполняет все взятые на себя обязательства перед семьями военнослужащих из СВО. Ситуацию постоянно мониторят. По мере возникновения новых потребностей, вводят и новые решения. Например, участились случаи, когда жены военнослужащих из СВО рожают. Местные власти, заметив такую статистику, сразу назначили единовременные пособия.

Также Владимир Владимиров отметил, что все выплаты, которые были назначены в 2022 году, продлены на текущий год. На встрече также обсудили вопрос развития в регионе сельского хозяйства.