Президент России провел встречу с главой Чечни: обсудили СВО и ситуацию в республике

Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров обсудили ситуацию в зоне СВО и ряд других актуальных вопросов, сообщается на сайте Кремля .

Рамзан Кадыров отметил, что бойцы СВО из Чечни в любом случае выполнят все задания, которые были поставлены перед ними президентом в начале СВО.

«Владимир Владимирович, мы, если Ваш приказ не выполним, значит, нам не жить в этом государстве. Мы 100 процентов выполним Ваш приказ», - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров

Владимир Путин рассказал, что ему известно, как Рамзан Кадыров лично занимается вопросами СВО: оказывает поддержку семьям, в которых мужчины выполняют задания в зоне спецоперации, следит, чтобы у бойцов было все необходимое. Президент передал «наилучшие пожелания» военным и их близким.

«Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания», - сказал Владимир Путин

В продолжение темы Рамзан Кадыров рассказал, что ежедневно чеченские военные уничтожают западную технику противника, берут в плен украинских военных. Глава республики делает все необходимое, чтобы бойцы не нуждались в технике, обмундировании или других предметах. Россия – единая страна с множеством регионов, поэтому из регионального бюджета также выделяют средства для обеспечения военных.

«Весь народ Вас поддерживает. Мы единственный регион…. Я могу Вам сказать, что создали пять полков и три батальона за это время в республике, и они все сегодня на СВО занимаются», - отметил Рамзан Кадыров

Владимир Путин отметил, что чеченские бойцы смогли наладить контакты с другими подразделениями и проявить свои самые лучшие черты воинов.

«Я уже, по-моему, говорил: одного спросил, как там ребята из Чечни воюют. Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Понимаете, это все-таки о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях.», - рассказал президент России

Президент отметил, что ситуация в республике (экономическая и социальная) характеризуется как положительная. В свою очередь Рамзан Кадыров рассказал, что есть технические проблемы, в решении которых требуется помощь правительства. Никаких других проблем в республике нет.