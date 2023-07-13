Президент России рассказал, как государство будет поддерживать молодых исследователей

Президент России принял участие в Форуме будущих технологий, главной темой которой стало развитие квантовые изобретений, пишет агентство « РИА Новости ». Владимир Путин согласился с мнением ученых о необходимости оказывать поддержку молодым исследователям.

«Все это известно. Направления понятны. Будем все это делать», - подытожил президент Путин

Президент отметил, что в настоящее время государство создает достойные условия для работы молодых специалистов в области науки, и в будущем продолжит работу в данном направлении.

На мероприятии спикеры обсудили важность внедрения социальных мер для молодых исследователей, открытия новых лабораторий, финансирования приборной базы.

На форуме также обсуждали уровень развития современных технологий. Президент отметил, что Россия значительно продвинулась вперед в этом вопросе.