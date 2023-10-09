Президент России рассказал об особенностях форума «Российская энергетическая неделя»

«Тема вашей нынешней встречи – «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». В рамках деловой программы будут представлены достижения, которые определяют завтрашний день как российской, так и глобальной энергетики», - отметил президент России

Президент отметил, что форум стал универсальной площадкой, где политики, эксперты и руководители нефтяных компаний могут высказывать мнение, дискуссировать и находить способы усовершенствования развития нефтегазовой отрасли РФ.

Международное энергетическое сотрудничество активно развивается, несмотря на напряженную геополитическую обстановку. Уровень жизни каждого человека во всех странах зависит от того, насколько успешно будет проходить сотрудничество в рамках мирового партнерства.

На мероприятии с докладами выступят представители отрасли, которые сообщат о развитии газовой и нефтяной сферы, угольной промышленности и рынка электроэнергетики. Спикеры поделятся тенденцией развития на ближайшее время.

Владимир Путин пожелал успехов в развитии отрасли и плодотворной работы ее представителям. Лидер выразил уверенность, что достигнутые соглашения в рамках форума будут способствовать укреплению взаимодействия партнеров в стратегической сфере.