Президент России сделал ряд важных заявлений на форуме в Москве

Президент России в четверг, 29 июня, принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». В ходе выступления Владимир Путин сделал ряд важных заявлений.

Уход западных компаний с российского рынка не отразился негативно на развитии экономики. По мнению президента, такой шаг бывших партнеров лишь расширил возможности для развития отечественных предпринимателей. Качество изготавливаемых в России товаров заметно улучшилось.

Не пострадали и российские компании, которым не позволили работать на западном рынке. Россия сотрудничает с рядом международных организаций. Бизнесменам открыта возможность выхода в СНГ, БРИКС и ШОС.

У российских компаний есть все возможности для создания торговых марок, которые будут известны во всем мире.

«За пять месяцев текущего года российскими предпринимателями подано более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков», - проинформировал президент России.

Владимир Путин отметил важность оказания помощи российским бизнесменам. Сплоченность народа - гарантия сильного государства.