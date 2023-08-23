Президент России: СВО в первую очередь проходит с целью защиты мирного населения
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Президент России Владимир Путин рассказал, какая причина вынудила РФ объявить спецоперацию, пишет агентство ТАСС.
Украина начала войну против мирного населения. Запад подобные действия поддерживал. Это побудило Россию начать спецоперацию, цель которой – прекратить гибель мирного населения от снарядов ВСУ, которые они в большей степени получают от Запада. Таким мнением президент поделился в ходе выступления на саммите БРИКС.
Люди боролись за право на существование своей культуры и родного языка, за многовековые традиции. Россия приняла решение поддержать население в их борьбе, чтобы определить будущее всей нации.
«Наши действия на Украине продиктованы только одним - положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», - отметил президент РФ Владимир Путин
Также Владимир Путин отметил, что страны объединились в БРИКС с целью защищать мнения мирового большинства, пишет агентство «РИА новости». Альянс продолжает выбранный курс и становится более крепким.
В первый день открытия саммита БРИКС, 22 августа, Владимир Путин обратился к присутствующим по видеосвязи. Спикер отметил, что странам БРИКС приходится решать проблемы, которые возникают по вине безответственных действий некоторых стран.