Президент России: СВО в первую очередь проходит с целью защиты мирного населения

Украина начала войну против мирного населения. Запад подобные действия поддерживал. Это побудило Россию начать спецоперацию, цель которой – прекратить гибель мирного населения от снарядов ВСУ, которые они в большей степени получают от Запада. Таким мнением президент поделился в ходе выступления на саммите БРИКС.

Люди боролись за право на существование своей культуры и родного языка, за многовековые традиции. Россия приняла решение поддержать население в их борьбе, чтобы определить будущее всей нации.

«Наши действия на Украине продиктованы только одним - положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», - отметил президент РФ Владимир Путин

Также Владимир Путин отметил, что страны объединились в БРИКС с целью защищать мнения мирового большинства, пишет агентство «РИА новости». Альянс продолжает выбранный курс и становится более крепким.

В первый день открытия саммита БРИКС, 22 августа, Владимир Путин обратился к присутствующим по видеосвязи. Спикер отметил, что странам БРИКС приходится решать проблемы, которые возникают по вине безответственных действий некоторых стран.