Президент Сербии рассказал, что предпримет Запад после военного поражения в зоне СВО

Президент Сербии Александр Вучич поделился в эфире радио РТС мнением, что предпримет Запад, понимая, что одержать победу над Россией на поле боя невозможно.

Президент Сербии считает, что Запад понимает, что Украина не сможет одержать победу на поле боя даже с учетом наличия современного западного оружия. Это не значит, что Александр Вучич верит в победу России, но и невозможность противостояния Киева Москве также очевидна. Тогда Запад перейдет к следующему шагу – политическому давлению.

«Поэтому сейчас (Западу) важно укрепить общий фронт против РФ и залатать все дыры, поэтому давление на Сербию будет максимально сильным», - высказал мнение президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии отметил, что уже в концу августа или начале сентября Запад объявит очередные санкции против России. Давление будут оказывать и на Сербию. При этом Александр Вучич уверен, что многие страны ЕС продолжают сотрудничество с РФ и на экономической, и на политической арене, но обвиняют в чем-то Сербию, которая максимально снизила товарооборот.

Президент Сербии также отметил, что будет и дальше поддерживать хорошие отношения с Турцией. С президентом Эрдоганом запланирована встреча. А вот со стороны ЕС на фоне вооруженного конфликта России с Украиной ожидает самого мощного политического давления за все время СВО.