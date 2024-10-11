Набиуллина предупредила о рисках замедления роста мировой экономики
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о растущих рисках замедления мировой экономики на встрече министров финансов и руководителей центробанков стран БРИКС, как передает РИА Новости.
Она отметила, что хотя глобальная экономическая активность продолжает увеличиваться в третьем квартале 2024 года, риски замедления уже начинают накапливаться.
Набиуллина подчеркнула, что внешние условия для многих стран остаются сложными.
По ее словам, нарастает уровень внешнеполитических рисков, в том числе угроза глобальной экономической и финансовой фрагментации, а также протекционистская политика.
Несмотря на тенденцию к снижению инфляции, несколько центральных банков развитых стран начали цикл снижения процентных ставок.
«Некоторые из них действуют очень быстро и активно, и это создает риски для глобальной финансовой стабильности и уровня занятости», — добавила Набиуллина.
Согласно прогнозу Банка России, ожидается, что рост мирового ВВП в этом году составит 3,1%, затем в 2025 году — 3,2%, а в 2026 и 2027 годах сократится до 3,1% и 3% соответственно.
Ранее сообщалось, что Центробанк России обозначил ключевые экономические риски.