Набиуллина предупредила о рисках замедления роста мировой экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о растущих рисках замедления мировой экономики на встрече министров финансов и руководителей центробанков стран БРИКС, как передает РИА Новости.

Она отметила, что хотя глобальная экономическая активность продолжает увеличиваться в третьем квартале 2024 года, риски замедления уже начинают накапливаться.

Набиуллина подчеркнула, что внешние условия для многих стран остаются сложными.

По ее словам, нарастает уровень внешнеполитических рисков, в том числе угроза глобальной экономической и финансовой фрагментации, а также протекционистская политика.

Несмотря на тенденцию к снижению инфляции, несколько центральных банков развитых стран начали цикл снижения процентных ставок.

«Некоторые из них действуют очень быстро и активно, и это создает риски для глобальной финансовой стабильности и уровня занятости», — добавила Набиуллина.

Согласно прогнозу Банка России, ожидается, что рост мирового ВВП в этом году составит 3,1%, затем в 2025 году — 3,2%, а в 2026 и 2027 годах сократится до 3,1% и 3% соответственно.

Ранее сообщалось, что Центробанк России обозначил ключевые экономические риски.