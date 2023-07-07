Президент Словакии: К концу лета Украина получит первые гаубицы Zuzana 2

В пятницу, 6 июля, президент Словакии Зузана Чапутова проинформировала, что первые гаубицы Zuzana 2 поступят на Украину уже к концу нынешнего лета, сообщает агентство « РИА Новости ».

Президент Украины с рабочим визитом прибыл в Словакию. После завершения деловых переговоров президенты Словакии и Украины провели совместную конференцию. Зузана Чапутова рассказала, что страны подписали контракт об изготовлении словацких гаубиц для дальнейшего их участия в спецоперации. Всего планируется передать украинскому режиму 16 штук техники.

Подобные договоренности подтвердил Владимир Зеленский, который отметил важность подписания соглашений о сотрудничестве и с другими странами. Отмечается, что Zuzana 2 - 155-миллиметровая гаубица.