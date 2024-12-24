Президент США Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год

«Президент подписал в качестве закона акт о средствах на национальную оборону на 2025 фискальный год», — указано в сообщении.

Согласно законодательству США, оборонный бюджет должны сначала согласовать в Конгрессе. Затем решение принимает президент. В нынешнем году обе палаты поддержали выделение $895 млрд. Президент подписал указ.

В документе указано, что средства направят на различные нужды оборонного ведомства, в частности, на военное строительство и реализацию программ в сфере разведки, а также на программы из сферы национальной безопасности. ТАСС обратил внимание, что документ состоит из 1,8 тыс. страниц. Некоторые пункты касаются России.

В частности, Пентагон запретил заключение договоров с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором. Администрация также нарушила Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений своим решением о запрете обмена информацией с РФ. Если Россия предоставит аналогичную информацию, то США согласны сделать исключение.

В документе указано, что американскому разведсообществу могут поручить оценить риски отказа от поддержки Украины. Кроме того, могут попросить спрогнозировать последствия, если Россия одержит победу в зоне СВО.

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