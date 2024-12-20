Окружение 82-летнего Джозефа Байдена обеспечивало ему специальные условия работы на посту президента США, из-за чего республиканцы критически высказались о лидере страны, пишет издание The Wall Street Journal (WS) со ссылкой на источники.

Отмечается, что представители Республиканской партии вновь высказались о когнитивных способностях Байдена, а также использовали проблемы со здоровьем пожилого президента в межпартийной борьбе.

По информации, полученной от инсайдеров, помощники президента выпустили директиву, согласно которой беседы с Байденом должны быть краткими и целенаправленными. По данным источников, этот подход повлиял на стиль работы администрации, и некоторые члены команды даже перестали требовать телефонных разговоров с президентом.

Кроме того, законодатели отмечали трудности в привлечении внимания Байдена во время ключевых моментов. Он часто оказывался не в курсе событий, из-за чего у многих чиновников возникли вопросы, связанные с его управленческими способностями.

Общественное мнение также отражает озабоченность относительно состояния здоровья президента. По данным опроса, проведенного в феврале Rasmussen Reports, две трети граждан США выразили мнение о том, что умственные способности Байдена снижаются.

В июле New York Times (NYT) сообщила об ухудшении здоровья Байдена после дебатов с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Ране издание Defense One сообщило, что администрация Джо Байдена до конца 2024 года выделит Киеву $1,22 млрд.